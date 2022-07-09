Подоляк оцінив загрозу ядерного удару після двозначної заяви Путіна

Михайло Подоляк оцінив загрозу ядерного удару Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що президент РФ Володимир Путін погрожував світові ядерною зброєю, говорячи про те, що Росія "всерйоз в Україні ще нічого не починала". Глава Кремля навряд наважиться на подібний крок.

Про це Подоляк заявив в інтерв'ю "24 каналу".

Реклама

За його словами, загрози ядерного удару з боку Росії, станом на сьогодні, для України немає.

"Ні, я не бачу сьогодні особливих загроз із погляду саме ядерного удару. Бо це кінець російської історії цілком і повністю. Росії після цього не буде: ні в історії, ані у фізичному сенсі. Та в будь-якому значенні її просто не стане", – сказав Подоляк.

Однак він не виключив, що Путін спробує відправити свій народ прямісінько в пекло.

"Він (Путін, – Ред.) же сказав, що "навіщо нам мир, якщо там не буде Росії". Вони прямують у "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається всіх переконати, що це рай", – зазначив радник глави ОП.

Подоляк переконаний, що подібні заяви Путіна є елементами пропаганди, адже Росія розуміє, що ядерний удар – це дорога в пекло.

Реклама

Заява російського диктатора

"Ми не відмовляємось і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде домовлятися з нами", – заявив Путін 7 липня.

Також глава Кремля поскаржився на Захід, який, за його словами, хоче воювати до останнього українця.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це є трагедія для українського народу. Але всі повинні знати, що ми за великим рахунком серйозно поки що нічого не починали", – зауважив з усмішкою Путін.

Реклама

Раніше Подоляк різко відповів Путіну на заяву про "несерйозну" війну. Радник глави ОП порахував втрати Росії та заявив, що російськи президент прагне перейти на "сталінську математику".

Ще один радник глави ОП Олексій Арестович пояснив, що заява Путіна про те, що армія РФ "серйозно поки нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію.