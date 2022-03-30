Подоляк озвучив секрет успіху Зеленського під час війни

Михайло Подоляк розповів про Володимира Зеленського / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський– сильний глава держави, який є гарним прикладом для людей.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Він людина, яка дуже чуттєво ставиться до своєї країни. Він її відчуває. Це не просто людина, яка прийшла працювати. Вона на одній хвилі з країною. І це важливо", – каже Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента стверджує, що Україна виглядає для всього світу сильною країною завдяки Володимиру Зеленському.

"У нас є лідер. Людина, яка своїм прикладом каже: "Дивіться, ми розуміємо тяжкість всього, що відбувається, але можна стояти і брати на себе відповідальність". Це дуже фантастичний приклад для людей. Я думаю, тому Україна й тако сьогодні для всього світу дуже сильною державою, адже такий президент", – додав Михайло Подоляк.

Зеленського та українців хочуть номінувати на Нобелівську премію миру

Група чинних і колишніх європейських політиків подала до Нобелівського комітету листа з проханням номінувати президента Володимира Зеленськогота народ України на Нобелівську премію миру.

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Для цього необхідно переглянути процедуру номінації та продовжити термін подання заявки до 31 березня 2022 року. Номінації зазвичай мають бути представлені до 1 лютого року присудження.

Європейські політики додали:

"Ми розуміємо, що це порушення процедури, однак віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію. Наш демократичний обов'язок — протистояти авторитаризму і підтримувати народ, який бореться за демократію та право на самоврядування".

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