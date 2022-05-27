"Люди горять живцем": Подоляк показав, чим РФ б'є по українцях, і присоромив Захід

Окупанти використовують в Україні вогнеметну систему "Солнцепек", заявив Подоляк / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню і продемонстрував, яку зброю використовують російські окупанти.

"На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" – підкреслив Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Україна розраховує на постачання РСЗВ

Президент України Володимир Зеленський розраховує на рішення Заходу про передачу Україні РСЗВ MLRS.

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"Ми очікуємо позитиву на постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємось до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", – заявив Зеленський на брифінгу 21 травня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна у разі надання їй РСЗВ MLRS зможе самостійно розблокувати свої порти у Чорному морі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як реактивні системи залпового вогню з радіусом ураження до 300 км можуть змінити характер бойових дій в Україні.