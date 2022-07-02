Подоляк розкрив найближчі плани Росії у війні з Україною

Михайло Подоляк розповів, чого хоче досягти Росія у війні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що тактика Росії у тому, щоб налякати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні. Він не розуміє, чому на Заході досі є впливові політики, які ще вважають, що з РФ можна розмовляти. Таким чином, країна-агресор запускатиме по Україні крилаті ракети.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами, зараз ми маємо зрозуміти тактику Росії. Вона полягає в тому, аби нажахати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні й сказав: "Віддавайте все, що вони хочуть, головне, аби цей жах не продовжувався, щоб ми його не бачили кожен день на шпальтах своїх газет, чи у своєму телеефірі".

"Я не розумію, чому на Заході досі є впливові політики, які все ще вважають, що з Росією можна розмовляти. Це нонсенс. І тут маю на думці не російське лобі, а певний перелік впливових політиків, які до нього не входять", – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що країна "закусила удила" (потеряла голову), як кажуть у Росії, тому вона продовжуватиме йти шляхом ескалації. Водночас це означає, що буде все більше й більше прямих злочинів, які мають нажахати світ.

"Саме тому будуть крилаті ракети. Утім, вони битимуть не по українській армії (бо росіяни дуже бояться Збройних сил України), а по житлових кварталах. Ми маємо це розуміти", – додав радник керівника ОП.

Подоляк розповів про перехід Росії до нової концепції війни

Росія почала атакувати крилатими ракетами українські міста, тому що на фронті окупанти бажаних для себе успіхів не демонструють. Тепер Кремль намагається терором змусити Україну на територіальні поступки. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Сьогодні маємо атаку на Одесу, де є загиблі. Росія змінила тактику. Вона зараз атакує потужніше крилатими ракетами наші міста. З військового погляду вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють. Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії", – заявив він.

За словами Подоляка, росіяни "абсолютно не зважають на те, як на це реагує світ – на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів".

"Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали "давайте якось ту війну закінчувати". Сьогодні вийшла нова стаття пана Кіссінджера, де він знову каже: "давайте робити певні територіальні поступки, тоді буде можливість закінчити війну", – пояснив радник керівника ОПУ.

Як зазначив Подоляк, це нова тактика Росії – "бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів". На його думку, усе це не працюватиме.

Раніше ми розповідали, що майже в усіх країнах із 2008 року Росія вкладала великий ресурс у створення мережі проросійського лобі. До нього входять політики різного рівня, журналісти, громадські діячі, представники професури, а також культурного середовища. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.