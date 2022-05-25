Подоляк розповів, яку гру зараз веде Кремль із Заходом

Подоляк розповів новий план Кремля / Колаж "Сьогодні"

Для Москви війна в Україні виливається у нові грошові витрати. Наразі їй потрібно викладати певні суми на лобіювання своїх питань на Заході.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на каналі "Україна 24".

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Що відомо

"Росія починає працювати на глобальних ринках, вона починає зараз витрачати великі суми грошей, щоби її проросійське лобі почало якийсь рух на тему, давайте перемир'я. Що таке припинення вогню зараз? Це проходження лінії роз'єднання там, де зараз фактично стоять російські війська – Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області. Але як це? Це ж наша територія", – поставив риторичне запитання Подоляк.

За словами представника Офісу президента, за такого припинення вогню Росія отримає час на підготовку до нового нападу на Україну.

"Хто вам сказав, що якщо ми сьогодні припинимо вогонь, то війна не розпочнеться за рік? Вона почнеться, бо Росія, яка не програє, вона знову житиме у своїх шовіністичних настроях, у своїх реваншистських настроях, бо ми ж їх принизили. Вони ж сказали, що ми за три дні станемо на коліна, а в нас уже сьогодні три місяці не те, що ми не стоїмо на колінах, ми хочемо їх поставити на коліна. А потім вони знову нас бомбардуватимуть крилатими ракетами, оскільки вони накопичать ресурси", – резюмував Подоляк.

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Обстановка