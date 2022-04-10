Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський та Путін

Зеленський та Путін можуть зустрітися лише після перемоги України на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Зустріч президентів України та Росії може відбутися після перемоги нашої країни у великих битвах, у тому числі на Донеччині.

Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив під час телемарафону.

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"Говорити про те, що через тиждень ми зустрінемося на рівні президентів, через два – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна має у цих битв здобути перемогу, у тому числі – на Донбасі. І після цього Україна отримає більш істотну переговорну позицію, з якою може диктувати певні умови. Після цього президенти зустрічатимуться. Це може тривати два тижні, може тривати три...", – сказав Подоляк.

За його словами, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоби отримати потужні гарантії безпеки в майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоб усі розуміли в Україні: так, важко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія має позбавитися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже немає різниці. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, наголошую, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", – зазначив він.

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За його словами, президент України Володимир Зеленський піде на переговори тоді, коли "будуть абсолютно чіткі позиції для цього".

Створення делегації

Раніше президент України утворив делегацію для участі у переговорах з РФ щодо підготовки та погодження проекту договору про гарантії безпеки нашої країни. До складу увійшли 10 людей.

Нагадаємо, Зеленський зазначав, що росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів , які Україна має виконати Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їх ультиматуми не буде.

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