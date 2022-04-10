Подоляк розповів, наскільки Україна готова до другої хвилі наступу РФ

Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ – це армія поза конкуренцією для всіх. / Фото: Колаж: Сьогодні

На другому етапі війни Російська Федерація сконцентрує потужний удар на сході України.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтервʼю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"ЗСУ – армія поза конкуренцією"

"По-перше, я просто шокований у позитивному сенсі тим, наскільки наші мери проукраїнські. Наскільки вони – менеджери, які до кінця вибудовують систему оборони своїх міст, наскільки вони з людьми до кінця. Це фантастична картинка єдиної країни. Тобто все це політичне "сміття", яке в нас було традиційно, і ми тут "варилися" в ньому – все це зникло", – сказав він.

За словами Подоляка, один український воїн вартий 10 і більше російських:

"По-друге, я хочу, щоб усі зрозуміли: ЗСУ – це не перша, не друга, не третя армія. Це просто армія поза конкуренцією для всіх. Вона буде триматися до останнього – там стільки людей, які заряджені таким патріотизмом у доброму сенсі цього слова... І вони настільки професійні... Тобто один наш воїн вартий 10, 20, 30 російських солдатів. Навіть більше. Тобто це непорівнянна таблиця. Тому і перше, і друге – це вже потужні інструменти, щоб ми не боялися на початку другого етапу війни".

На думку радника керівника ОП, на другому етапі війни Росія, безумовно, захоче помститися Україні за те, що наша країна виглядає дуже потужно:

"Вони сконцентрують потужний удар на сході нашої країни. Але ще раз скажу, що і військово-цивільні адміністрації в містах, і ЗСУ фантастично до цього готові. Я розумію, що будуть жертви – і це погано. Я тільки про це завжди думаю – про кількість тих руйнувань, які завдає Російська Федерація, і про кількість наших суперлюдей, які гинуть".

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Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, що зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

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