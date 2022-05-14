Подоляк: Путін всім набрид, НАТО дійде до передмістя Санкт-Петербурга

Подоляк заявив, що погрози Путіна більше не лякають Захід / Фото: Колаж: Сьогодні

Намір Фінляндії вступити до НАТО свідчить, що на Заході перестали боятися погроз Росії.

Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи розмову президентів Фінляндії та РФ Саулі Нійністе і Володимира Путіна щодо розширення НАТО.

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"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга – так можна перекласти розмову Саулі Нійністе з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путіне", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну й особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

Росія погрожує Фінляндії через НАТО