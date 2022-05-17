Подоляк заявив про необхідність денацифікувати Росію

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Росія вважає, що перемагає у війні з Україною, попри всі наслідки своєї агресії для себе ж самої. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що саме у РФ процвітає нацизм.

"Без сумніву, "російська перемога", яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села на Харківщині, лише наростатиме. Просто Пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", — написав він у Twitter.

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Росія вважає, що у світі існує український нацизм, але насправді денацифікувати треба її саму — про це Подоляк сказав ефірі телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

"Росія за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали спочатку. І вони свої директиви не змінюють, продовжують шантажувати, публічно проговорюють. Ми чуємо пана Лаврова, пана Пєскова, які не є членами переговорного процесу. Вони закидають якісь претензії Україні. Вони живуть у світі, де начебто існує український нацизм. Вже світ розуміє, принципово, документально доведено, що сьогодні у світі існує тільки один вид нацизму — російський. Але вони ще цього не зрозуміли. Певно, якийсь час ще пройде, щоб ми перейшли до ґрунтовнішого обговорення цієї проблеми — денацифікації Росії — у рамках переговорного процесу", — сказав Подоляк.

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