Подоляк жорстко розніс NYT за статтю про здачу Путіну територій та покликав "на каву" у Бучу

Подоляк заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії заради закінчення війни.

Таким чином Подоляк в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24" прокоментував статтю видання The New York Times, в якій йшлося про те, що Україна не зможе відвоювати всі окуповані Москвою території і тому має погодитися на поступки.

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"Я вважаю, що це дуже дивна заява. Дуже круто, коли ти сидиш і п'єш каву в теплому кабінеті, надутий хлопчина чи дівчина, і розмірковуєш про глобальні світові проблеми. Та що там якась Україна? Нехай щось віддасть. А чи не хоче ця людина, яка пише, що давайте ви чимось поступитеся, приїхати сюди і поговорити з людьми, з сім'ями, у яких вбили або зґвалтували їх рідних та близьких? Посидиш, поп'єш каву в Бучі, в їхніх зруйнованих будинках, поговориш – як це, не хочете віддати?" – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк зазначив, що Україна не повинна поступатися росіянам Херсонщиною:

"Вони ж такі прості хлопці – сьогодні забрали частину Донецька та Луганська, Крим забрали. Тоді теж рекомендували – нічого не робіть. Пам'ятаєте 2014 рік? А що робитимуть росіяни? Росіяни продають лише одну концепцію – піти у когось забрати частину території. Ми їм "віддали" Херсонську область... Війну тимчасово завершимо... Що зроблять росіяни через два роки? Вони не захочуть забрати ще Дніпропетровську область, Запорізьку? Це ж очевидно... Завтра Полтавську область прийдуть забирати, Одеську, Миколаївську, нас поступово вбиватимуть".

На його думку, Росія вигадає новий привід, щоб знову розв'язати війну:

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"Цей пан, який 22 лютого вийшов і розповідав, що немає такої держави Україна (Володимир Путін – ред.), вийде і знову скаже – ми ж вам сказали, що немає. Вони навіть свою територію не можуть захистити. Хіба це держава? Ми зараз будемо їх крилатими ракетами ще "виховувати". Вони придумають нам "геноцид херсонського народу" або ще якогось народу".

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