Підписання важливої угоди між Україною та ЄС, рішення НАТО щодо розширення Альянсу та інші події 29 червня

Важливі події 29 червня/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

У середу, 29 червня, Україна підпише "транспортний безвіз" із Європейським Союзом. Крім того, сьогодні НАТО ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС 29 червня

Україна підпише з Європейським Союзом угоду про "транспортний безвіз" 29 червня. Це означатиме, що українським перевізникам більше не потрібно буде отримувати дозволи.

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"Із 29 червня чи з 1 липня, для того, щоб перетинати кордон з ЄС або між країнами ЄС, дозволів у наших автотранспортників не буде. Дозволи будуть лише в тих країнах, що не входять до складу ЄС. Але ми домовляємось, щоб деякі країни їх скасовували, є домовленість з Туреччиною, Азербайджаном і Казахстаном", — розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що кількість вантажних перевезень значно збільшиться. Найєм прогнозує, що вона буде у 5—7 разів більшою, аніж до війни. Усе завдяки тому, що українцям не потрібні будуть спеціальні дозволи на вʼїзд.

"Ми не мусимо друкувати свої дозволи, це взаємні відносини. Якщо нам скасовують дозволи, це робимо й ми", — додав Найєм.

НАТО ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс

У середу, 29 червня, лідери країн НАТО ухвалять формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції до Альянсу після того, як Туреччина зняла своє вето.

"…29 червня лідери Альянсу ухвалять рішення про запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО і стати членами Альянсу", – заявив на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек додав, що кожна країна має ратифікувати протокол про приєднання, щоб розширення НАТО набуло чинності.

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"Я абсолютно впевнений, що з урахуванням надійних зобов’язань, що містяться у тристоронньому меморандумі, під якими лише нещодавно підписалися президенти Фінляндії, Швеції й Туреччини, двері (НАТО — ред.) відчинені й приєднання Швеції та Фінляндії справді відбудеться", – сказав Столтенберг.

У Запоріжжі лунатимуть вибухи під час сирен

У Запоріжжі попереджають місцевих жителів про проведення вибухових робіт. Під час них вмикатимуться сирени.

"29 червня з 15:00 до 18:00 на підприємстві ТОВ "Мокрянський кам’яний кар'єр №3", яке знаходиться у Шевченківському районі, будуть проводитися вибухові роботи. Вони пов’язані з виконанням виробничого процесу", — повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, під час проведення робіт тричі вмикатимуть сирени, а саме:

перша (попереджувальна) — один тривалий сигнал, за годину до вибуху;

друга (бойова) — два тривалих сигнали. Під час їх звучання буде проведено масовий вибух гранітних порід, який супроводжуватиметься потужним звуком і стовпом пилу;

третя (закінчення робіт) — три коротких сигнали.

Відомо, що найближчі населені пункти до місця проведення вибухових робіт — села Наталівка, Степне та селище Будівельників.

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"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 29 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 29 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.