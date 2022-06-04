Загиблих на звалище. У Маріуполі загарбники знищують сліди військових злочинів

У Маріуполі окупанти зносять будинки разом із трупами / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі окупанти знищують докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках. Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла, які загинули під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 щодо посиленої охорони із залученням "державних волонтерів" знесено", – повідомив Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також зазначив, що дані про нові тіла загиблих неможливо отримати тому, що після знесення росіяни усі вивозять на звалище Лівобережного району.

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"Якщо в будівлях залишалися трупи, то вони разом зі сміттям вивантажені на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів", – розповів він.

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ. Тепер вони почали розбирати завали, щоби знищити докази військових злочинів.

У тимчасово окупованому російській армії Маріуполі зазначені факти переходу українських правоохоронців на бік ворога .

У Маріупольському районі російські окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників . Усі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою. У в'язниці в Оленівці перебуває кілька десятків волонтерів.

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У захопленому Маріуполі більше 100 тисяч жителів із квітня не мають доступу до питної води та їжі. А російські окупанти видають їм питну воду за роботу. Ситуація була і залишається дуже складною.