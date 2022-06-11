Погода приготувала крутий сюрприз українцям

Погода в Україні здивує мінливістю. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 11 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не сильно потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі, грози та град. При цьому температура повітря сягне максимум 34 градуси тепла. Незважаючи на спеку, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Миколаєві та Одесі.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 11 червня?

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Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 11 червня, у західних, удень місцями та на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на узбережжі морів до 20 градусів, удень 29-34, у західних областях 23-28.

11 червня у західних областях грози, в окремих районах град, у Карпатах значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). 11-13 червня в Україні, окрім Карпатського регіону, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 11 червня сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 градусів тепла, вдень 30-32. У неділю, 12 червня, у столиці вдень очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20, вдень близько 30.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.