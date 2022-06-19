Погода в Україні різко зміниться – Гідрометцентр

У неділю в Україну прийде спекотна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогноз погоди в Україні на 19 червня буде спекотним та безхмарним, дощі відступлять. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють, що вдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 30 градусів тепла майже в усіх областях України. У Києві також очікується 30-градусна спека. У неділю погода буде сухою та сонячною, без опадів.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 19 червня.

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Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 19 червня у західних областях нічна температура становитиме 11-13 градусів, вдень різко потеплішає до 29-31. Дощів не очікується, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

На півдні України вночі до 14-16 градусів тепла, вдень на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині та Запорізькій областях 27-29, у Криму 25-27 градусів. Сонячно, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центрі України нічна температура становитиме 12-14 градусів, вдень у Черкаській, Кропивницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях 27-29. Без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/сек.

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У північних та східних областях вночі 12-14 тепла, вдень 27-29 градусів. Синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 19 червня вночі температура опуститься до 13-15 градусів, вдень очікується 28-30 тепла. Погода ясна, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Нагадаємо, у людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з'являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про прогноз магнітних бур на червень.