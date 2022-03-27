Політика Орбана щодо війни в Україні дорого обійдеться Угорщині – Дуда

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Позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні важко зрозуміти.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише TVN24.

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Заява Дуди

"На цей момент перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардуванням будинків, знесенням багатоквартирних будинків російською армією мені важко зрозуміти таке ставлення", – сказав президент Польщі.

Дуда також сказав, що ця політика "дуже дорого обійдеться для Угорщини".

На його думку, сам Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації":

"Угорщина фактично повністю залежна від Росії в постачаннях газу та електроенергії, тому що в неї є російська електростанція, з Росією підписані контракти на постачання палива".

Він зазначив, що "енергетична залежність від Росії є проблемою багатьох країн Євросоюзу, тому не вдалося ввести санкції на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів.

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Угорщина відмовилася допомагати Україні

Угорщина прикладає багато зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, для керівництва безпека Угорщини та угорського народу на першому місці.

"Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була у війні, тому ми не допустимо постачання зброї в нашу країну. Ці постачання означають знищення військової цілі, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу. Заодно і угорцям не дамо заплатити ціну війни". Зупинка газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергії в нашу країну, одночасно призведе до різкого зростання вартості іригації. Тому ми і надалі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання", – сказав він.

На саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини допустити постачання зброї через її територію.

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Нагадаємо, міністр оборони Чехії Яна Чорнохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч глав оборонних відомств Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) через позицію Будапешта щодо санкцій проти Росії.

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