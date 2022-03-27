Журналіст повідомив про затримання Погребинського, політолог відповів

У Михайла Погребинського перед затриманням пройшов обшук / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що політолога Михайла Погребинського затримано після проведеного у нього напередодні обшуку.

"Після вчорашнього обшуку було затримано проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах. Політолога пов'язують з олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні", – повідомив Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Своєю чергою, політолог Михайло Погребинський назвав провокацією інформацію про своє затримання.

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"Я не затриманий. Жодних підозр мені не висували. Обшук був, але я не маю жодного процесуального статусу, навіть статусу свідка. Чутки про моє затримання просто провокація", – цитує Погребинського Telegram-канал "Политика страны".

Нагадаємо, за часів, коли Віктор Медведчук очолював Адміністрацію президента, Михайло Погребинський готував для ЗМІ "темники" – негласні директиви про те, як висвітлювати новини, яких тем краще уникати в репортажах і статтях.

Справа Медведчука

На початку жовтня куму Путіна, нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 млрд грн.

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22 лютого адвокатка Медведчука Лариса Чередниченко заявила, що її клієнт – законослухняний громадянин, який сумлінно виконує умови запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

27 лютого в МВС заявили, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Його дружина Оксана Марченко також спішно виїхала з України через Білорусь