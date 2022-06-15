Після "Рамштайну-3": Зеленський зателефонував Байдену

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Глава держави подякував президенту США за лідерську позицію у підтримці нашої країни у протидії агресії з боку РФ, у боротьбі за свободу та право самостійно визначати своє майбутнє, а також за послідовну, незмінну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Про це повідомили в Офісі президента України.

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Зеленський наголосив на важливості та своєчасності надання Сполученими Штатами додаткового пакета допомоги обсягом 1 мільярд доларів.

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", – сказав Зеленський.

Під час розмови президент України повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії агресії РФ. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у рамках формату "Рамштайн".

Лідери обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

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"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні", – зазначив Зеленський.

Окремо Зеленський подякував Байдену за рішення виділити 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню нашої країни, яке постраждало від російської агресії.

"Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога", – наголосив Зеленський.

Допомога від США

Новий пакет військової допомоги від США включає:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тис. 155 мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

2 системи берегової охорони з ракетами "Гарпун";

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.

Техніка почне надходити у серпні.

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Також стало відомо, що Словаччина відправить Україні гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що до "Рамштайну-3" приєдналися ще три країни. Крім того, ми писали, що аналітик зі США розповів про настання ЗСУ на Херсон.