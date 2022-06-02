Посол США дозволила використати HIMARS на розсуд ЗСУ – цитати лідерів за 2 червня

Дипломати та політики продовжують демонструвати підтримку Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На 99-й день героїчного протистояння України російському агресору ми продовжували отримувати повідомлення про постачання нового озброєння та підтримку нашого прагнення до ЄС.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати світових політиків, сказані 2 червня.

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Куди можна стріляти

Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка 2 червня передала вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському, повідомила, що ЗСУ самостійно можуть визначити, куди стріляти із систем залпового вогню HIMARS, які Вашингтон передає нашій країні у рамках нового пакету військової допомоги.

Церемонія передачі вірчих грамот

"Як вчора оголосив президент Байден, був підписаний пакет безпекової допомоги на $700 млн. Він включає системи HIMARS, які є далекобійними артилерійськими системами. Це допоможе українським силам завдавати влучніші удари на більшій відстані. На яку саме відстань визначатимуть самі українські сили", – запевнила посол Брінк.

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Швеція, яка дуже хоче до НАТО, але яку не пускає Туреччина, вирішила збільшити свою участь у боротьбі з Путіним.

"Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також фінансовий внесок на потреби ЗСУ. Загальна вартість пакета – понад 95 млн євро. Війна росії проти України має зупинитися", – зауважила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Підготовка ЄС до нашого вступу

В особі прем'єр-міністра Люксембургу Україна отримала ще одного помічника із вступу до ЄС.

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"Україна подала заявку на вступ до ЄС. Люксембург не заперечуватиме проти позитивного висновку Єврокомісії – навпаки. Якщо висновок ЄК буде з певними умовами – ми готові допомогти виконати ці умови", – сказав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Німеччина в особі міністра закордонних справ від партії "Зелених" Анналени Бербок також не проти.

"Це історичний момент. Ми не можемо зачинити двері перед Україною", – вважає сьогодні одна з найпопулярніших політиків ФРН, чий рейтинг обійшов показники канцлера Олафа Шольца.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн залишається вірним нашим союзником.

"Українці борються так мужньо, тому що вони точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, що належить до спільної демократичної спільноти. Вони хочуть приєднатися до ЄС. Ми чули це знову і знову. Я вважаю, що це не тільки наш стратегічний інтерес, а наш моральний обов’язок – уможливити їхнє членство у ЄС та прокласти їм шлях до нашого Союзу", – сказала високий політик.

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