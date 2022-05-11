Посольство Німеччини відновило роботу у Києві (фото)

Посольство Німеччини знову повернулося до України. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві у вівторок, 10 травня. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі посольства. За її словами, посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен.
Про це посольство Німеччини повідомило на своїй сторінці у Twitter.
"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла німецький прапор біля будівлі посольства", – заявили у посольстві.
Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі Посольства Німеччини
Нагадаємо, що посольство припинило роботу у Києві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ.
Британське посольство відновлює роботу у Києві
Британія відкриє своє посольство в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.
"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наш посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякую Мелінді та її команді за важку роботу та стійкість. Ми підтримуємо Україну", – написала Трас.
Ситуація з дипломатами
- 16 квітня Міністерство закордонних справ Італії повідомило про поновлення роботи посольства в Україні.
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже почав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників з Києва.
- Попри війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.