Посольство Німеччини відновило роботу у Києві (фото)

Посольство Німеччини знову повернулося до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві у вівторок, 10 травня. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі посольства. За її словами, посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен.

Про це посольство Німеччини повідомило на своїй сторінці у Twitter.

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"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу у Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла німецький прапор біля будівлі посольства", – заявили у посольстві.

Анналена Бербок підняла прапор біля будівлі Посольства Німеччини

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Нагадаємо, що посольство припинило роботу у Києві незадовго до повномасштабного вторгнення РФ.

Британське посольство відновлює роботу у Києві

Британія відкриє своє посольство в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трас.

"Ми відновлюємо роботу посольства Британії у Києві, наш посол Мелінда Сіммонс повернеться до міста найближчим часом. Дякую Мелінді та її команді за важку роботу та стійкість. Ми підтримуємо Україну", – написала Трас.

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Ситуація з дипломатами