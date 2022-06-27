Втрати окупантів досягли нового круглого числа – Генштаб

У Генштабі оприлюднили нові дані про ворожі втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували вже близько 35 тисяч загарбників.

Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 000 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1552 (+20) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3687 (+28) од.;

артилерійських систем – 771 (+7) од.;

РСЗВ – 243 (+0) од.;

засобів ППО – 101 (+2) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 184 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6);

крилатих ракет – 139 (+0);

кораблі/катери – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од.;

спеціальної техніки – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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У Генштабі розповіли, де ЗСУ відбили атаки окупантів

Бійці ЗСУ минулої доби завдали російським військам значних втрат на Бахмутському напрямку. Українські воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, а також зупинили ворожий наступ.

Водночас противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ. Обстріли цивільної та військової інфраструктури не припиняються по всій лінії фронту.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 червня: армія Білорусі неактивна на кордоні, проте постачання зброї та боєприпасів з Росії відбувається, авіація РФ завдає постійних ударів і по позиціях військових ЗСУ на Донбасі, і по цивільних у прикордонних населених пунктах, ворог намагається атакувати Лисичанськ з півдня, а також продовжує активний наступ на Слов'янськ.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 27 червня: вже ліквідовано 35 000 орків (150 – за останню добу), також за добу знищено 20 танків та 28 броньованих машин, 2 ППО та 6 безпілотників.