Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн – Генштаб

Окупанти втрачають велику кількість живої сили та техніки в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська армія в Україні втратила більше живої сили та техніки, ніж армії інших країн світу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Друга армія світу – перша у світі за втратами", – написали у Генштабі.
Як стало відомо, армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.
ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.
Крім того, російська армія втратила 147 літаків. Це більше, ніж у озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.
Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, загинули 17 тисяч солдатів
Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньовані машини окупантів та багато іншої техніки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 склали приблизно:
- особового складу – близько 17 000 осіб,
- танків ‒ 586 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1 694 од.,
- артилерійських систем – 302 од.,
- РСЗВ – 95 од.,
- засобів ППО – 54 од.,
- літаків – 123 од.,
- вертольотів – 127 од.,
- автомобільної техніки – 1 150 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66.
- Спеціальної техніки – 21.
- Пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.