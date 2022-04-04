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Втрати РФ досягли розмірів армій інших країн – Генштаб

Софія Ковнір
4 квітня, 14:39
Як стало відомо, армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових

Окупанти втрачають велику кількість живої сили та техніки в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська армія в Україні втратила більше живої сили та техніки, ніж армії інших країн світу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"Друга армія світу – перша у світі за втратами", – написали у Генштабі.

Як стало відомо, армія РФ за час війни в Україні втратила 18 300 військових. Це більше, ніж особовий склад армій Ірландії, Словаччини, Кіпру, Словенії.

ЗСУ з 24 лютого знищили 647 російських танків. Це у кілька разів більше, ніж у озброєнні армії Італії, Британії, Іспанії чи Казахстану.

Крім того, російська армія втратила 147 літаків. Це більше, ніж у озброєнні армії Казахстану, Польщі, Білорусі чи Британії.

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Російська армія зазнала величезних втрат в Україні, загинули 17 тисяч солдатів

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньовані машини окупантів та багато іншої техніки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.03 склали приблизно:

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  • особового складу – близько 17 000 осіб,
  • танків ‒ 586 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 694 од.,
  • артилерійських систем – 302 од.,
  • РСЗВ – 95 од.,
  • засобів ППО – 54 од.,
  • літаків – 123 од.,
  • вертольотів – 127 од.,
  • автомобільної техніки – 1 150 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66.
  • Спеціальної техніки – 21.
  • Пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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