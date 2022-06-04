Втрати Росії. Генштаб розкрив таємницю, як ворог "зламав зуби" на Запорізькому напрямку

Окупанти зазнають величезних втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 101-й день війни, російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста, при цьому зазнають величезних втрат не лише серед особового складу, а й озброєння.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 31050 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1376 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 3379 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 680 (+5) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

засобів ППО – 95 (+0) одиниць;

літаків – 210 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5);

крилатих ракет – 122 (+1);

кораблів/катерів – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2337 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 52 (+1).

"Найбільші втрати противник зазнав на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", – зазначили у Генштабі.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0. повідомив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 червня.

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Ситуація в Україні