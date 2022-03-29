Уряд готує програму підтримки українців, яких депортували до РФ – Верещук

Ірина Верещук розповіла про нову програму підтримки / Колаж "Сьогодні"

Уряд готує програму підтримки для українців, яких примусово депортували до Росіїта які змогли повернутися.

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Чимало українців повернулися з російської території, куди їх примусово перемістили. Уряд готує програму підтримки таких людей. Вони мають знати, що на них тут чекають і допоможуть їм, стверджує голова МінТОТ Ірина Верещук.

"Якщо такі люди мають при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни частково їх відбирають), і є можливість – слід дістатися до українських консульських установ або зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу, повернутися в Україну і влаштуватися" , – додала Ірина Верещук.

Окупанти насильно вивезли зі зруйнованого пологового будинку в РФ понад 70 людей

Російські окупанти продовжують викрадати мешканців Маріуполя. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

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Відомо, що вже понад 20 тисяч маріупольців проти їхньої волі вивезли на територію Росії. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого їх перенаправляють у віддалені міста РФ.

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