Пропонують "визволити рідних з полону". ЗСУ попередили про нову шахрайську схему

Аферисти телефонують до родичів військових ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Родичам українських військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах підпорядкованих командуванню Морської піхоти, почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення. Таким чином шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

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Користуючись емоційним станом рідних та близьких військовослужбовців, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Крім того, шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

"Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв! Бережіть себе!", — інформують ЗСУ.

У Харкові аферист представлявся волонтером та обманював біженців

У Харкові аферист обманював людей, які намагалися евакуюватися з міста. Чоловік представлявся волонтером, брав гроші нібито на пальне, а потім не виходив на зв'язок.

З 24 лютого до 10 квітня чоловік знаходив у месенджерах оголошення від людей, які шукали перевізників, щоб виїхати з міста. Шахрай представлявся волонтером та пропонував допомогу. Грошей за перевезення чоловік не просив, проте казав, що треба сплатити лише за пальне.

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Підозрюваний просив переказати передоплату на банківську картку, а потім не виходив на зв'язок. Зловмисник встиг ошукати понад 10 постраждалих. За цей час чоловік "заробив" понад 230 тис. грн. Нині відповідно до ст. 615 КПК України до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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