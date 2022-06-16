Президент Румунії приїхав до Києва разом із Шольцом, Макроном та Драгі: мета візиту

В Україну прибув президент Румунії. / Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва вранці 16 червня з візитом також прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Він приїхав разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це Йоганніс повідомив у Twitter.

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За його словами, він приїхав, щоби показати свою підтримку України.

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцом, президентом Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським та українським народом", – написав Йоганніс.

Клаус Йоганніс у Києві. Фото: Reuters

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Шольц, Макрон та Драгі в Києві

Глави Франції, Німеччини та Італії, Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, прибули до України потягом вранці у четвер.

Відразу після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і відвідають місця, де були воєнні дії. Незабаром стало відомо, що це Ірпінь.

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На запитання, чи має Макрон послання для українців, він сказав, що хоче підтримати українців, адже наступні тижні "будуть дуже важкими" .

Нагадаємо, радник глави ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драгі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.

Раніше ми писали, чого чекати Україні від спільного візиту Шольца, Макрона та Драгі.