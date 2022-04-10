Призупинив ворожий наступ. Історія подвигу командира "Вінницьких скіфів", який став Героєм України посмертно

Підрозділ під командуванням Сергія Котенка призупинив наступ російських загарбників / Фото: Колаж: Сьогодні

Командир 9-го батальйону "Вінницькі скіфи" полковник Сергій Котенко відзначений званням Героя України посмертно.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

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Як зазначається, завдяки мужнім діям та особистій рішучості Сергія Котенка було знищено декілька колон ворожої техніки.

"Підрозділ під його командуванням завдав великих втрат живій силі противника та призупинив наступ російських загарбників", – вказали в Генштабі.

Нагадаємо, в боях проти російських загарбників загинули двоє синів добровольця з Калуського району Олега Бутусіна – Роман і Леонід. Сім'я переїхала до України у 2014 році з російського Владивостока, після чого Бутусін пішов воювати.

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