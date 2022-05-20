Прокуратура показала фото руйнувань після удару по Лозовій

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Наслідки удару російських військ по Лозовій у Харківській області показали на фото. Внаслідок удару є постраждалі, зокрема 11-річна дитина. Фотографії та подробиці опублікувала Харківська обласна прокуратура.
Там повідомили, що внаслідок удару пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що знаходяться поруч.
За даними слідства, 20 травня 2022 року близько 15 години російські військові завдали ракетного удару по міському палацу культури в місті Лозова. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних жителів, серед них 11-річна дівчинка.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація 20 травня
- Київ за день пережив уже кілька повітряних тривог зранку.
- Вдень 20 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області із застосуванням авіації. Внаслідок атаки було зруйновано пляжний туалет.
- Незадовго до цього російські військові вдарили ракетами Полтавської області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.
- У ніч проти 20 травня кремлівські війська вдарили по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, вночі відновили обстріл Харкова.