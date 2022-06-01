Проти Януковича проведуть розслідування по новій справі: в чому його звинувачують

Проти Януковича проведуть розслідування по новій справі / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі Державного бюро розслідувань проведуть спеціальне розслідування щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства.

Як повідомляє пресслужба ДБР, відповідний дозвіл слідчим надав суд.

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У відомстві нагадали, що у лютому 2022 року слідчі ДБР за погодженням з прокурором Офісу генпрокурора вже повідомили Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 408 КК України).

Повідомляється, що 24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника УДО України – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

"Евакуації" експрезидента з околиці селища Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств РФ.

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Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до РФ.

На сьогодні у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи. Крім Януковича, який безпосередньо керував незаконним переправленням осіб через державний кордон, також підозри повідомлені співробітникам Управління державної охорони України та цивільній особі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

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Суд дозволив ще раз заарештувати Януковича

Печерський районний суд Києва 23 травня дозволив взяти під варту експрезидента Віктора Януковича у справі щодо підписання так званих Харківських угод 2010 року.

За даними слідства, Янукович у змові з колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим "надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам – допомогу у провадженні підривної діяльності проти України".

У заяві Офісу генпрокурора йдеться, що 21 квітня 2010 року, перебуваючи у Харкові, Янукович підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України – АР Крим та місті Севастополі – замість підготовки до його виведення з території України.