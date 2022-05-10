Путін змінив плани – Глава розвідки США розкрила нові цілі Кремля

Глава розвідки США назвала нові цілі Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі визнали, що плани по "бліцкригу" у війні в Україні провалилися і готують новий сценарів. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.

Про це заявила голова національної розвідки США Авріл Хейнс під час слухань комітету Сенату США, пише The Guardian.

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На її думку, стратегічні цілі Путіна не змінилися, і він вважає рішення спрямувати російські сили на Донбас лише тимчасовим заходом, під час якого Росія повинна повернути ініціативу в свої руки.

Захоплення Донецької та Луганської областей розвідка США вважає короткостроковою ціллю російського президента. Також у найближчому майбутньому Путін намагатиметься оточити ЗСУ на сході України, щоб закріпити контроль над коридором у Крим та утримати окуповану Херсонську область.

За даними розвідки США, Путін планує довести коридор до Придністров'я та відрізати Україну від Чорного моря.

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Путін оголосить мобілізацію

Хейнс стверджує, що Росія не зможе виконати свої цілі в Україні без мобілізації загальної або хоча б часткової.

В розвідці США також не вірять у успішні переговори щодо миру в найближчому майбутньому, адже і Росія, і Україна вірять у свою перемогу.

Оскільки Путін закономірно стикається з невідповідністю між його амбіціями та реальними військовими можливостями Росії, це може призвести найближчими місяцями до більшої непередбачуваності та ще більшої ескалації.

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"Сформовані тенденції посилюють ймовірність того, що Путін вдасться до радикальніших засобів, включно з введенням воєнного стану, переорієнтацією промислового виробництва або потенційної ескалації воєнних дій, щоби вивільнити ресурси, необхідні для досягнення його цілей", – сказала вона.

Глава розвідслужби також вважає, що сфери найімовірніших загострень найближчими тижнями пов'язані зі спробами Росії знизити західну допомогу Україні, контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.

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