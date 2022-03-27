Путін завдав непоправної шкоди російській мові – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін найгірше зробив російській мові. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що однозначно ненависть до всього російського зростатиме. На його думку, президент РФ Володимир Путін найгірше зробив російській мові.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю російським виданням.

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"Найгірше російській мові зробив Володимир Володимирович Путін. Вважаю, непоправну шкоду. Звичайно, люди будуть соромитися за межами Росії іноді говорити в якихось суспільствах російською. Так і буде. Таке відбувалося після тієї чи іншої війни, результатом якої було визнано конкретний агресор у світі. От і все. Тому непоправність цього він точно зробив. На довгі роки точно", – наголосив глава держави.

Ненависть до всього російського зростатиме – Зеленський

Ненависть до всього російського зростатиме, однозначно. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю російським журналістам

"Щодо пункту захисту російської мови... Не знаю, чи донесли вони всі мої аргументи... Кожен наступний день війни ставить під питання взагалі розуміння, що таке російська мова. Тобто люди цього не хотітимуть. Люди не хотітимуть читати, дивитися кіно, Ну, я вам просто кажу, як це... Що це викликає, розумієте?.. Навіть те, що може комусь дуже подобалося — але коли його дуже багато, то воно назад виходить... Ще й через кров це нам передали — любов до російської мови. Ось. Тому це дуже серйозний момент", – сказав Зеленський.

Далі глава держави уточнив.

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