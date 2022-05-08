Путін надіслав "вітальне послання" Україні: у Зеленського відреагували

Михайло Подоляк (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Україна має провести психотерапію для росіян у відповідь на "вітальне послання" президента РФ Володимира Путіна. Хазяїн Кремля сьогодні, 8 травня, побажав українському народу "не допустити відродження нацизму".

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram.

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"У психіатрії багато що можна пояснити галюцинаціями чи нав'язливими станами. Людина добровільно занурює себе в ці стани й там веде немислимі битви. І хоча психіатрія займається лише індивідуальними хворобливими станами, Росія, її політична еліта явно демонструють феномен, скажімо так, об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан alucinatio, безглуздої балаканини, публічних марень (офіційний термін)" , – написав він.

Подоляк зазначив, що лише за останні кілька днів одразу "кілька вгодованих російських суб'єктів" зробили чергові людоїдські заяви.

"Парочка Володін/Толстой (спікер та віцеспікер парламенту) екзальтовано наполягає, що "спецоперація" має закінчитися лише тоді, коли "російська армія вийде на кордони Польщі". Рогозін (голова Роскосмосу) офіційно заявляє, що рф за пів години знищить ядерною зброєю... Європу. І ліниво так через тремтливі вгодовані губи додає: "Але не будемо поки що цього робити, поки вбиватимемо звичайною зброєю". І відразу депутат "Журавльов" (хоча прізвище ролі не відіграє – психоруйнівний вірус там у всіх) пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити "спецоперацію". Кумедний плюшевий непитущий Медведєв (заступник у Радбезі) регулярно завиває про те, що він особисто на території України веде війну з НАТО. Особисто. Як Геракл. З НАТО", – пише радник.

Однак вершиною цинізму стало сьогоднішнє "вітальне послання" Путіна, якого Подоляк назвав "батьком сучасного російського нацизму".

"Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", – додав він.

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