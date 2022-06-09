Путін відверто заявив, навіщо насправді напав на Україну

Путін відправляє на загибель своїх солдатів, уявивши з себе Петра I / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін нарешті пояснив, у чому мета його спецоперації, а насправді війни в Україні, де вже загинуло понад 31 тисячу громадян Росії .

Цитату Путіна наводить портал "Української правди".

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Визнання

Про це заявив Путін після духовного збагачення на виставці "Петро I. Народження імперії".

"Здавалося б, воював (Петро І – ред.) зі Швецією, щось відривав... Нічого не відривав. Він повертав... Те саме й у західному напрямку, це стосується... його там перших походів. Чого боялися? Повертав їх, зміцнював. Оце робив. На нашу долю теж випало повертати та зміцнювати. Якщо ми виходитимемо з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягли успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять… Росія не наступатиме на ті ж граблі, що й СРСР, її економіка залишиться відкритою", – як зазвичай по-своєму інтерпретував Путін історичні події періоду Петра І.

Інші перли диктатора

Також 9 травня Путін заявив, що західний світ ще пошкодує, що запровадив санкції проти його могутньої економіки.

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"У сьогоднішніх умовах, коли хтось кудись зістрибнув, пішов, вважав за краще припинити тут якусь діяльність, вони пошкодують про це. Це не погроза. Вони пошкодують не тому, що ми комусь загрожуємо. Ми якраз нікому не загрожуємо. Вони шкодують тому, що Росія – країна з величезними можливостями, реально, багато хто шкодує, що доводиться йти, це прояв того внутрішнього стану цих країн, які не можуть приймати суверенних рішень", – заявив Путін.

Обстановка