І лише перемога над Путіним може відкрити доступ до могили раббі Нахмана / Колаж "Сьогодні"
Посольство України в Ізраїлі попередило послідовників релігійної течії хасидизму, що цього року, швидше за все, їм не вдасться провести в Умані обряди з нагоди свята Рош ха-Шана. Новий рік за хасидським календарем зіпсував міжнародний злочинець Володимир Путін, варварські війська якого 24 лютого напали на хранительку однієї з головних святинь хасидів – останків раббі Нахмана.
Про зрив заходів повідомило посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у Фейсбуці.
Заява
"Через російську війну в Україні відвідувачі не зможуть в'їхати в країну. Цього року через продовження війни з Росією святкування Рош ха-Шана не визначено. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до православних ЗМІ в Ізраїлі з приводу поїздки в Україну під час майбутніх єврейських свят: "Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів та відвідувачів в країну", – йдеться у повідомленні.
Варіант
При цьому українська дипмісія запропонувала варіант, як змінити ситуацію та уможливити вересневі урочистості в Умані. Головне, що ще є час.
"З цього приводу ми звертаємося до вас, тому що ваші молитви є важливими для нас. Будь ласка, моліться, щоб до Рош ха-Шана закінчилася війна в Україні, що розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, і моліться за перемогу України. Ми сподіваємось, що молитви здійсняться", – запропонувало єдиний варіант посольство України в Ізраїлі.
Наразі жодна хасидська організація не прокоментувала прикрий факт.
Обстановка
- Верховний суд Ізраїлю ухвалив рішення, яким зобов'язав уряд країни скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян України.
- Тісне співробітництво у військовій сфері не виходить з Ізраїлем. Результатом уже стала відставка уряду Нафталі Беннета.
- Раніше сайт "Сьогодні" пояснював, "чому Ізраїль "сидить на паркані" замість активної боротьби з агресором Путіним" .