Путін спростив отримання громадянства РФ для всіх українців

Путін ухвалив рішення щодо російського громадянства для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін поширив право отримання російського громадянства у спрощеному порядку на всіх громадян України та осіб без громадянства, які там проживають.

В указі передбачається, що громадяни України, а також мешканці окупованих районів Донбасу з паспортами "ЛНДР", "мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку".

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Зеленський відповів на пропозицію запровадити іспит на громадянство України

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на електронну петицію щодо запровадження обов'язкового іспиту на отримання громадянства України.

Президент наголосив, що питання про запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України вимагатиме законодавчого врегулювання.

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Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання.

"Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде проінформовано", – йдеться у відповіді.

Також президент прокоментував отримання українського громадянства російським журналістом Олександром Невзоровим.