Путін уже не відмовляється від зустрічі із Зеленським – Пєсков

Коли пройде зустріч президентів України та РФ невідомо / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін не відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським. Але потрібно підготувати грунт, а тексту документа поки що немає.

Про це заявив речник глави держави РФ Дмитро Пєсков, передає російське видання, пише РІА Новини.

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"Поки що в предметному плані якихось новацій щодо цього немає по зустрічі. Ми говорили, що принципово ніколи президент від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї має бути підготовлено відповідні умови, а саме текст документа. Поки що тут щось повідомити ми вам не можемо", – сказав Пєсков журналістам.

Дійсні санкції проти оточення Путіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота може задіяти кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.

За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.

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Радник голови ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, в руках американського Мін'юсту, яке створило або активувало роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.

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