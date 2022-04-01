Рада підтримала законопроєкт щодо націоналізації майна росіян

До резидентів РФ прирівнюються особи, які підтримують збройну агресію Росії проти України. Фото: колаж "Сьогодні"

Депутати Верховної Ради схвалили законопроєкт, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно підтримують агресію РФ. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 1 квітня.

За його словами, за ухвалення в цілому законопроєкту №7169 про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та його резидентів" щодо уточнення окремих положень проголосували 305 депутатів.

Реклама

Законопроєктом передбачається, що резидентами РФ крім юридичних є і громадяни Росії, і навіть особи, які не є громадянами, але мають найтісніший зв'язок із РФ: мають місце проживання чи займаються там основною діяльністю.

Крім того, за рішенням РНБО України або суду, до резидентів Росії можуть прирівнюватись особи, незалежно від громадянства та місця проживання, які публічно підтримують збройну агресію Росії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України.

Щодо всіх цих осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.

Реклама

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять із Росії. Це рішення було ухвалене через те, що РФ вторглася на територію України та розпочала війну.

Також ми інформували про те, скільки російського майна можна націоналізувати в Україні.