Рада ухвалила закон про заборону пропаганди нацистського режиму Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України заборонила пропаганду російського нацистського режиму, збройної агресії проти України та символіку, яку використовують у РФ під час вторгнення у нашу країну. Депутати урахували пропозиції президента. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Парламент прийняв закон "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Реклама

Народні депутати за результатами голосування підтримали усі пропозиції президента України до закону (реєстр. № 7214) і прийняли закон в цілому, врахувавши їх.

Нова група у Раді

Раніше повідомляли, що у Верховній Раді створено нову депутатську групу під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли 17 народних депутатів.

Співголовами нової депутатської групи стали Ігор Абрамович (був членом ОПЗЖ) і Максим Єфімов (у 2019-му – член депутатської групи "Довіра").

Реклама

Раніше ми писали: