Ракетний удар по Одесі спричинив масштабну пожежу: фото і відео

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілу Одеси крилатими ракетами 7 травня виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої були долучені понад півсотні вогнеборців.

Пр оце повідомляє в Facebook Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"Одеські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі. Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про те, що через влучення крилатих ракет – виникла пожежа. Рятувальники працювали за підвищенним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню. О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає", – розповіли в ДСНС.

Також у відомстві зазначили що від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець.

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Окупанти випустили ракети по Одесі та області

Російські окупанти крилатими ракетами 7 травня завдали удару по Одещині.

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук ракет було шість, удар був завданий зі стратегічної авіації.

"4 ракети влучили в об'єкт інфраструктури. 2 ракети влучили у зруйновану раніше злітно-посадкову смугу. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – розповів він.

6 травня російські окупанти теж обстрілювали ракетами Одеську область, але спрацювала протиповітряна оборона.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив , що російські війська активно готуються до атаки на Одесу.