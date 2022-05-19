Розкрито схему перепродажу бронежилетів, які призначалися для ЗСУ

Бронежилети продавали в магазині / Фото: Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, призначену для наших військових. Про це повідомила пресслужба СБУ у своєму Telegram-каналі.

За даними слідства, злочинці намагалися незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

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Бронежилети були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мають бути передані на потреби українських військових.

Але замість того, щоб передати за призначенням, чиновники намагалися продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Мережу супермаркетів не називають, але вона дуже відома в Україні.

"Завдяки втручанню СБУ в одній із торгових мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана ЗСУ", – повідомили в СБУ.

Заробляють на війні

Не обходиться і без таких ділків, які під виглядом гуманітарної допомоги везуть в Україну брендовий одяг. Під час огляду мікроавтобуса, який приїхав з Польщі, було виявлено 30 ящиків нових футболок відомих світових виробників.

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У Чернівецькій області генеральний директор лікарні привласнив автомобілі швидкої допомоги, які призначалися для ЗСУ та медустанови.