Розміновує не лише Патрон: у відомого бойового пса з’явився конкурент (відео)

Алмаз допомагає українським саперам шукати вибухонебезпечні предмети. / Фото: Колаж: Сьогодні

У бойового пса Патрона з Чернігова, який став уже зіркою соцмереж, схоже, з’явився конкурент – службовий собака Алмаз.

Про це повідомило в Facebook Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Реклама

Бельгієць Алмаз

Так, в одному з підрозділів командування разом з групами розмінування працює кінологічний розрахунок – кінолог Леонід зі службовим собакою Алмазом.

"Алмаз – молодий, перспективний бельгієць. Він зовсім недавно розпочав кар’єру мінно-розшукового пса, однак уже за цей короткий термін здобув серед саперів повагу та авторитет. Нині він допомагає нашим саперам в Київській області знаходити вибухонебезпечні предмети. На його рахунку вже не одна протитанкова міна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в селі Михайлівка Донецької області російські окупанти знищили будинок дідуся, в якому він проживав зі своїм собакою. У підсумку рятувальникам вдалося дістати живого пса з-під завалів.

Реклама

Читайте також: