Зруйновані лікарні, школи, дитсадочки. Денісова показала, як виглядає Чернігів під час війни (фото)

У Чернігові досі не скрізь є світло та вода, бракує харчів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала Чернігів, де побачила масштаби руйнувань, які завдали російські окупанти місту.

Про це вона написала в Telegram.

Реклама

Яка ситуація

За її словами, місто перебувало в оточенні ворожих військ 46 днів та потерпало від постійних жорстоких обстрілів.

"Внаслідок бомбардувань зруйновані лікарні, школи, дитсадочки, стадіон, приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. Жителі Чернігова згадують, як кожен ворожий авіаудар забирав життя десятків мирних людей: їхніх рідних, друзів та сусідів. Аби вижити, люди змушені були ховалися у сирих підвалах, готували їжу на багаттях у дворах", – зазначила Денісова.

Також вона повідомила, що через пошкоджені водогін та електромережі в місті досі не скрізь є світло та вода, бракує харчів:

"Постачання продовольства ускладнене тим, що рашисти зруйнували головний міст через Десну на в’їзді. Більша частина мешканців, які не змогли пережити пекло війни, виїхали у безпечні регіони. Серед тих, хто залишився, – багато хворих та немічних. Майже 10 тисяч містян втратили житло та змушені шукати прихистку в сусідів, чиї домівки дивом вціліли або частково придатні для проживання".

Крім цього, за попередніми даними, в місті загинуло понад 700 людей.

Реклама

"Зараз під завалами зруйнованих споруд рятувальники продовжують діставати тіла тих, хто не зміг вибратися з бетонних пасток. На міському кладовищі свіжі могили з табличками. 20 невпізнаних тіл перебувають у рефрижераторах, оскільки встановити їхні особи поки не вдається", – написала Денісова.

Фото – https://t.me/denisovaombudsman.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про те, що малоймовірно, що Росія повторить наступ на Чернігівську область. Але якщо він відбудеться, то українські військові дадуть відсіч.

Реклама

Читайте також: