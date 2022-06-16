Розвідка України роздобула повну техдокументацію Кримського мосту

Україна знайшла документацію РФ по Керченському мосту. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська розвідка отримала детальну технічну документацію Кримського мосту. У найближчому оточенні президента РФ Володимира Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку мосту.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію.

"Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", – заявили у розвідці.

Зокрема, йдеться про технічну документацію "Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку". Окрім іншого, вона має докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Згаданий документ додається для загального ознайомлення та вивчення.

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Генерал Марченко передбачив долю Кримського моста після постачання зброї з Заходу

Керченський міст є ціллю номер один для українських військових. Це "основна кишка" підтягування резервів РФ. Тому як тільки обріжеться "ця кишка", в Росії почнеться паніка. Про це повідомив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання, чи буде Керченський міст однією з цілей після того, як українські військові отримають обіцяну зброю, Марченко сказав:

"Так, це 100%. Це не є секретом ані для їхніх військових, ані для наших військових. Ані для їхніх цивільних, ані для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження", – заявив він.

Марченко вважає, що ми маємо обрізати "основну кишку" підтягування резервів. Як тільки обріжеться "ця кишка", у РФ почнеться паніка.

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"І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, вони швидко дістануть українські та бігатимуть з українськими. Ну, тому що, на жаль, населення там таке", – додав генерал-майор ЗСУ.

До речі, через Керченський міст Росія перекидає свої війська й техніку на територію Криму, а також на південь України.

Раніше ми повідомляли, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що знищення Кримського моста, який з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, сьогодні не є можливим.

Також російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервує через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає за долю моста у Криму. Про це він сказав в ефірі свого ток-шоу.