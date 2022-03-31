Реакція Зеленського на обіцянки РФ і загроза нового Чорнобиля: ситуація в Україні 31 березня

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В Україні стривожені накопиченням Росією великої кількості боєприпасів біля Чорнобильської АЕС. Президент Володимир Зеленський не вірить у наміри окупантів піти з півночі України.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні події 31 березня.

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Зеленський не вірить заявам окупантів про відступ

Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що не вірить у заяви окупантів про відведення військ з півночі України.

"Є слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва та Чернігова. Про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання. Наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що в цей же час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємося", – заявив глава держави.

Президент запевнив, що не вірить "у жодні красиві словесні конструкції".

"Є реальна ситуація на полі бою. І зараз – це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", – сказав Зеленський.

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Україна просить у Заходу зброю

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив канадським ЗМІ, що Україна закликає Канаду та інших партнерів постачати зброю.

"Нам потрібно більше зброї. Стрілецька, системи розмінування, дрони, контрбатарейні радари, гаубиці, бронежилети... Все! Та насамперед нам треба закрити небо, щоб захистити наші міста від ракет", – пояснив Єрмак.

РФ готується створювати нові "народні республіки" в Україні

За даними Міноборони України, керівництво РФ розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. На території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України.

Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників ФСБ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління генштабу РФ. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої "роз’яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами.

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Генерал попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом.

За його словами, багато занепокоєння викликає ситуація з накопиченням Росією боєприпасів поблизу захопленої ЧАЕС.

"І це теж дуже серйозна ситуація, яка може призвести до екологічної та ядерної катастрофи у безпосередній близькості до Києва. Велика ймовірність, що це може перейти не лише на території України, а й на території інших країн, і накопичення такої великої кількості боєприпасів якраз не говорить про те, що вони хочуть піти з цієї території, а навпаки..." – сказав Ягун.

Гуманітарні корирдори 31 березня

Віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук розповіла, що РФ підтвердила готовність відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя з транзитом через Бердянськ.

Також погоджено наступні коридори:

для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з міста Мелітополь;

для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарної колони з Маріуполя та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному автотранспорті.

Втрати окупантів станом на 31 березня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали: