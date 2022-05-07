"Референдуми, "народні республіки", анексія: Подоляк розповів, чим це загрожує РФ

Михайло Подоляк відреагував на створення псевдореспублік РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви РФ про нібито "референдуми та народні республіки" є безглуздими. За його словами, цього не буде. Подоляк наголосив, що буде лише збільшення загиблих окупантів.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного – збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", – заявив Подоляк.

Подоляк: Війну ми закінчимо лише за однієї умови

Війна з Україною є дуже кризовою для Росії. Про це заявив радник голови Офісу президента України, член української делегації Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Настоящее Время".

"Очевидно, що якщо все в такому режимі, як зараз, – позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск – триватиме, то Росія матиме надзвичайно важке становище. Не лише репутаційно та фінансово, а й в історичному розрізі матиме вкрай важку ситуацію", – сказав радник голови Офісу Зеленського.

Також Подоляк розповів, на яких умовах наполягає українська сторона під час переговорів з Росією.

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"Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю йдуть з території України, звільняючи всі населені пункти", – наголосив він.

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