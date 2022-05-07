"Референдуми" окупантів та виплата пенсій під час війни: головні заяви влади за 7 травня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські політики зробили низку заяв, які стосуються війни в Україні. В Офісі президента висловилися про так звані "референдуми", які хоче провести Росія. А мер Маріуполя назвав зрадників, які співпрацюють з окупантами. Сайт "Сьогодні" зібрав заяви української влади, чиновників та військового командування за 7 травня.

Заяви РФ про "референдуми" безглузді

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви РФ про нібито "референдуми та народні республіки" є безглуздими. За його словами, цього не буде. Подоляк наголосив, що буде лише збільшення загиблих окупантів.

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"Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", – наголосив Подоляк.

Посол обурений владою Берліна

Посол України у Німеччині Андрій Мельник обурився рішенням влади Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня За його словами, це є катастрофічним політичним рішенням. Мельник закликав місцеву владу скасувати це рішення.

"На такому фоні всі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва та злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", — сказав він.

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Зазначимо, пізніше використання української символіки дозволили, але лише протягом певного часу.

Обстріли в Україні

Станом на ранок 7 травня російські окупанти намагаються заблокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі. Також вороги обстрілюють населені пункти на Харківщині. Крім того, війська РФ штурмували громадянську інфраструктуру Миколаєва. На Харківщині окупанти здійснили підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступних дій підрозділів Сил оборони. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також у Харківській області окупанти обстрілюють Ізюм із реактивних систем залпового вогню "Ураган", застосовуючи заборонені касетні снаряди, та у своїй пропаганді звинувачують в обстрілі українських захисників. Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що при штурмі "Азовсталі" окупанти били із землі, повітря та моря. Крім того, колаборантами у Маріуполі стали представники фракції "ОПЗЖ", вони почали співпрацювати із росіянами.

"Фракція "ОПЗЖ", на жаль, обдурила наших мешканців, і вони обрали її представників. Вони тепер співпрацюють із ворогом: їхній лідер самопроголосив себе керівником зруйнованого міста, його руками стікає кров 20 тисяч убитих маріупольців", – сказав Бойченко.

Бойченко додав, що окупанти, швидше за все, можуть переодягнути українських полонених цивільних, яких утримують у фільтраційних таборах, та змусити взяти участь у параді до 9 травня.

В Україні загинуло 223 дитини

В Україні внаслідок вторгнення РФ постраждали понад 633 дітей, кількість загиблих дітей не змінилася – 223. Зросла кількість поранених – 410. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Втрати окупантів

Збройні сили України прозвітували про кількість загиблих російських окупантів, а також знищеної техніки ворога. Так, наші захисники ліквідували вже 25 100 солдатів РФ. Також розгромлено 1122 танки, 199 літаків та 155 вертольотів.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

"Комуналка" та пенсії

В Україні зараз взагалі не порушується питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За словами Геруса, найважливіше питання нині – це платіжна дисципліна споживачів, хоча б тих, хто може гасити платіжки.

Деякі пенсіонери не змогли вчасно евакуюватися та потрапили під окупацію чи тимчасове оточення, через що є проблеми з виплатою пенсій. Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що таким людям пенсії виплачуватимуть по-новому.