Рішення ЄС щодо статусу кандидата для України та суд проти Медведчука — ці та інші події 23 червня

Важливі події 23 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
У четвер, 23 червня, Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Крім того, сьогодні суд у Львові розпочне розгляд обвинувачень проти нардепа Віктора Медведчука.
Україна може отримати статус кандидата в ЄС вже сьогодні
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу, можливо, ухвалять 23 червня.
"Ми очікуємо, що таке рішення буде з самого ранку 24 червня. Зважаючи на високий рівень консенсусу, який є на сьогодні, можливо навіть, що таке рішення буде ухвалено завтра ввечері", — сказала Стефанішина.
Водночас президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до українців 22 червня сказав:
"Ключове європейське рішення очікуємо надвечір (23 червня — ред.)".
Стефанішина наголосила, що Україна вже почала готуватися до виконання рекомендацій, які дадуть змогу перейти до наступного етапу переговорів з ЄС, зокрема, готується дорожня карта реалізації таких рекомендацій, яку найближчим часом буде затверджено президентом України.
"Ми очікуємо, що завтра і післязавтра лідери Європейського Союзу не лише нададуть Україні статус кандидата, а й чітко позначать, що ми рухаємося у напрямку членства до Європейського Союзу, і застосовуватимуть до нас фінансові та економічні механізми як для країни, яка має стати членом Євросоюзу", — додала вона.
Варто зазначити, що надання статусу кандидата в члени ЄС Україні буде першим питанням на засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів, яке відбудеться у Брюсселі 23-24 червня.
У Львові суд розпочне розгляд обвинувачень проти Медведчука
23 червня Личаківський суд Львова проведе підготовче засідання у кримінальній справі за обвинуваченням народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованих територіях.
Суддя-спікер суду Григорій Жовнір розповів, що йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив у травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашні арешт у травні 2021 року.
Самого нардепа у Львів не привезуть. Він перебуває під вартою в ізоляторі СБУ в Києві. У засіданні він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщення Київського апеляційного суду.
"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг
"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 23 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.
Розклад евакуаційних потягів на 23 червня:
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
Час відправлення може змінюватися.
У Запоріжжі відновлюють рух Дніпрогесом
У Запоріжжі вирішили відновити рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження на пересування скасують вже сьогодні.
Як повідомили у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації, рух автотранспорту буде відновлено в обидва боки. Проїзд здійснюватиметься у звичному режимі.