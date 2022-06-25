Резніков назвав приголомшливе число снарядів, яке РФ випускає за годину

Міністр оборони розповів про обстріли з боку росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові хочуть придушити моральний дух наших воїнів і випускають по ЗСУ до тисячі снарядів на годину. Про це в інтерв'ю ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, незважаючи на те, що нашим бійцям регулярно надходить допомога від західних партнерів, окупанти мають практично безлімітний ресурс сьогодні.

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"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів за годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", – розповів він.

Резніков зазначив, що наші військові змушені застосовувати тактику точкової поразки, тому десятки гаубиць або кілька одиниць HIMARS при правильному використанні можуть завдати "правильної поразки по правильних цілях".

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