Резніков попередив про початок нової фази війни в Україні

Олексій Резніков заявив, що війна в Україні ще триватиме. Фото: колаж "Сьогодні"

Нині війна в Україні переходить у затяжну фазу. Російські загарбники не йдуть з окупованих регіонів. Вони готуються перейти до оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, за багатьма ознаками РФ здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.

"Війна переходить у затяжну фазу. У Херсонській області, у Запорізькій області окупанти здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб перейти до оборони", – заявив Резніков.

РФ накопичила сили для наступу, очікується кілька важких тижнів – прогноз від Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям варто чекати попереду кілька важких тижнів. За його словами, РФ накопичила сили для масштабного наступу на сході нашої країни, але допомога Україні зростатиме. Про це Резніков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Найближчими днями буде потрібна вся наша стійкість і надзвичайна єдність. Ворог уже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!" – наголосив міністр оборони.

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