Резніков заінтригував новим військовим проєктом з Німеччиною

Резніков домовляється про допомогу Бундесверу / Колаж "Сьогодні"
Військова співпраця між Україною та Німеччиною, схоже, зрушила з мертвої точки. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про спільний військовий проєкт із Бундесвером.
Відповідну заяву український міністр зробив у твіттері .
Що відомо
"Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч VTC з федеральним міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили початок нового важливого проєкту, який зміцнить можливості армії України. Подробиці скоро будуть. Дякуємо Христині за участь та підтримку!" , – написав Резніков.
Твітт з'явився за результатами зустрічі двох міністрів. До цих переговорів Ламбрехт анонсувала постачання 15 німецьких ЗРК "Gepard" та 60 тисяч боєприпасів для України. Постачання очікується до середини липня.
Двосторонні відносини
- Напередодні, 19 травня, федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу в парламенті своєї країни довелося захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь.
- Проте ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого, ніж каски та бронежилети.
- При цьому громадяни Німеччини стоять на боці України, проводять акції на нашу підтримку та вимагають більш рішучої підтримки ЗСУ. Внаслідок розходження позиції Шольца з позицією електорату у квітні його рейтинг обвалився на фоні відмови від надання ЗСУ зброї.
- У квітні Шольц був певен, що Україні можна поставити лише техніку радянських часів, для використання якої українським військовим не потрібно буде проходити навчання. Сучасне озброєння на думку канцлера, наші військовослужбовці не зможуть швидко освоїти.