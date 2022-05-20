Резніков заінтригував новим військовим проєктом з Німеччиною

Резніков домовляється про допомогу Бундесверу / Колаж "Сьогодні"

Військова співпраця між Україною та Німеччиною, схоже, зрушила з мертвої точки. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про спільний військовий проєкт із Бундесвером.

Відповідну заяву український міністр зробив у твіттері .

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Що відомо

"Сьогодні відбулася дуже продуктивна зустріч VTC з федеральним міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили початок нового важливого проєкту, який зміцнить можливості армії України. Подробиці скоро будуть. Дякуємо Христині за участь та підтримку!" , – написав Резніков.

Твітт з'явився за результатами зустрічі двох міністрів. До цих переговорів Ламбрехт анонсувала постачання 15 німецьких ЗРК "Gepard" та 60 тисяч боєприпасів для України. Постачання очікується до середини липня.

Двосторонні відносини