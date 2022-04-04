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Різанина в Бучі. Геращенко показав яму, в яку загарбники скидали тіла вбитих українців

Марія Дмитренко
4 квітня, 16:44
Окупанти жорстоко замордували сім'ю та кинули тіла в землю

Окупанти жорстоко вбили сім'ю – Геращенко показав їхні тіла. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник міністра внутрішніх справ Антон Гращенко показав відео з місця "поховання" української сім'ї, жорстоко вбитої військовими РФ у Київській області.

"Організував виїзд журналістів топсвітових медіа до села Мотижин Бучанського району, щоб показати звірства російських покручів. На фото – сім'я Ольги Сухненко, старости Мотижинської сільради. Покидьки вбили її, її сина та чоловіка після тортур. Немає і не буде їм прощення! Ми знайдемо, хто це зробив і помстимося!" – йдеться у повідомленні.

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Звірства російських окупантів під Києвом